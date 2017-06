Kreml-Kritiker Nawalny vor Demo in Moskau festgenommen

“Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen”, schrieb seine Frau Julia in Moskau am Montag bei Twitter. Eine Bestätigung der Behörden lag zunächst nicht vor.

Alexey Navalny on Twitter Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.

Allein im sibirischen Nowosibirsk protestierten am Montag nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen gegen Korruption, weitere Demonstrationen am Unabhängigkeitstag gab es in zahlreichen anderen Städten.

Nawalny will Putin herausfordern

Nawalny will im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten. Mit einer Online-Kampagne ist es dem 41-Jährigen gelungen, eine neue Generation auf die Straße zu bringen. Er rief zu Protesten gegen die Korruption auf, nachdem er einen Film veröffentlicht hatte, in dem Ministerpräsident Dmitri Medwedew vorgeworfen wird, ein riesiges Vermögen durch ein Netzwerk an Stiftungen zu kontrollieren.

Ende März hatte Nawalny bereits die größten Proteste seit Jahren organisiert. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

Demonstrationen in 200 Städten

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch teilte mit, im Büro ihrer Stiftung zum Kampf gegen Korruption sei der Strom abgeschaltet worden. Der 41-jährige Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin hatte zu Demonstrationen in rund 200 Städten aufgerufen. In Moskau wollte er trotz eines Verbots in der Nähe des Kremls protestieren.

Anti-Corruption Protests Across Russia Seek To Rattle The Kremlin NBC News has reported that on Monday thousands of Russians protested against corruption as part of opposition leader Alexei Navalny’s long-shot drive to unseat President Vladimir Putin at the ballot box next year. Navalny is aiming to repeat the nationwide protests that rattled the Kremlin three months ago.

