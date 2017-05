Kreml-Kritiker Nawalny in Spanien am rechten Auge operiert

Nawalny droht eine mehrjährige Haftstrafe - © APA (AFP)

Nach einem Angriff in Moskau hat sich Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Spanien einer Operation am rechten Auge unterzogen. Wie Nawalny selbst am Dienstag über Instagram mitteilte, fand die Operation am Vortag statt. Nawalnys Sehfähigkeit ist auf dem rechten Auge stark eingeschränkt, seit unbekannte Angreifer ihn im April in der russischen Hauptstadt mit einer grünen Flüssigkeit besprühten.