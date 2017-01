Kreml gibt Obama Schuld an Verschlechterung der Beziehungen

Dieses Bild spricht Bände - © APA (Archiv/AFP)

Nach der Verhängung neuer US-Sanktionen gegen russische Staatsbürger hat Moskau dem scheidenden Präsidenten Barack Obama die Schuld für die Verschlechterung der bilateralen Beziehungen gegeben. Die neuen Sanktionen seien “ein weiterer Schritt in der künstlich geschaffenen Verschlechterung unserer Beziehungen”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.