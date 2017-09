Krebserregende Stoffe: Kaske fordert Schutz für Arbeitnehmer

Kaske sorgt sich um Gesundheit der Arbeitnehmer - © APA

In Österreich sterben rund 1.800 Menschen jährlich an arbeitsbedingten Krebserkrankungen – 15 Mal mehr als bei tödlichen Arbeitsunfällen. “Diese Zahlen zeigen den dringenden Handlungsbedarf”, forderte Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske am Freitag besseren Schutz für Arbeitnehmer. Ein entsprechender Vorschlag der Sozialpartner liege bereits beim Sozialministerium.