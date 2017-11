Kreatives und Soziales im Nüburg

Kunstvolles bei privatem Adventmarkt in Koblach

Koblach. Langsam aber sicher beginnt wieder die Zeit der Advent- und Weihnachtsmärkte. Für viele Liebhaber die schönste Zeit des Jahres. Es lässt sich an den Ständen bummeln, schauen und kaufen, an den Verpflegungsständen gibt es dazu manche verführerische Leckereien. Neben Städten und Gemeinden veranstalten auch zahlreiche Vereine ihre eigenen Märkte. Ein Markt der rein privat organisiert und dann auch noch den Reinerlös zu 100% sozialen Zwecken zukommen lässt, ist aber eine Rarität. Es gibt ihn aber den Kreativmarkt in Koblach Neuburg. Veranstaltet wird er von Tamara Kilga bei den Häusern Neuburg 20d und 20e. Im einen wohnen ihre Eltern, im anderen betreiben die Nachbarn die Töpferei mit großer Leidenschaft. Die Idee zum Markt und die Initiative ging vor sechs Jahren von Tamaras Vater, Manfred Gwehenberger aus. So veranstaltete man zuerst neben dem Adventmarkt auch noch einen Gartenmarkt im Sommer. Seit zwei Jahren beschränkt man sich auf den Kreativmarkt in der Vorweihnachtszeit.