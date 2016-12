Kreatives Netzwerk für junge Menschen feierte Advent

Viktorsberg. (sie) Das kreative Netzwerk mit Sitz in Götzis lud am Wochenende zu einem stimmungsvollen Ausklang der Adventzeit und des kreativen Kunstjahres in die Stiftung Kloster Viktorsberg.

Verschiedene musikalische Beiträge und kunstsinnige Gespräche gestalteten den besinnlichen Tag.

Initiator Habib Samadzadeh und Projektorganisatorin Martina Peter konnten dazu zahlreiche Gäste begrüßen. Darunter Chantal Boso-Flores, Modemacherin Margit Enzenhofer (Atelier Unikat) mit Siegfried, Klemens Bayr, Josefina und Philomena Juen, Taara und Jürgen Furtner, sowie Matthias Wohlgenannt.

Bei feinem Weihnachtsgebäck genossen die Teilnehmer ihr letztes Treffen in diesem Jahr.