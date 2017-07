Kreativer Tüftler

Als Metalltechniker und Kunsthandwerker verdient er mittlerweile sein Geld in Dornbirn. „Wild Style Works“ heißt seine Werkstatt, in der er für Kunden unterschiedliche Wünsche erfüllt. Egal ob Messer, Dolche, Schmuckstücke oder Schlosserteile. Der 31-Jährige ist mit vollem Eifer bei der Sache. Doch nicht nur die Begeisterung für seinen Beruf zeichnet den Lauteracher aus. Er fällt noch durch andere Dinge auf. Welche dies sind, lesen Sie heute in der NEUE am Sonntag.