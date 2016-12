Kreative Waldlüxe

Sie haben eine große Adventspirale gemacht. In der Mitte wurde eine Krippe gebaut und jeden Tag durfte das Adventkind einen Teil der Adventspirale mit Ästen, Moos, Fichtenzapfen, Kastanien usw. verzieren.

Die Adventeule nahm Weihnachtswünsche in Empfang. So waren die Wünsche etwa: „I wünsch mir viele Freunde. I wünsch mir das Mama und Papa immer bei mir sen. I möchte, dass es am Wald immer guat got. I möchte, dass Rosen immer blühen.“

In der letzten Woche wuchs auch die Krippe. Schafe, Ochse, Esel, Hirten, Maria und Joseph werden hineingestellt. Die Weihnachtsgeschichte dazu durfte natürlich auch nicht fehlen.

Am letzten Kindergartentag wurden die Eltern zu diesem besonderen Platz eingeladen – eine kleine Feier war ein schöner Ausklang der Adventzeit und Einstimmung auf das große Fest.