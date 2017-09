Krawalle bei Demo gegen G-7-Arbeitsminister-Gipfel in Turin

Am Samstagnachmittag ist es bei einer Demonstration von linksextremen Aktivisten gegen das G-7-Gipfeltreffen der Arbeitsminister in Turin zu Krawallen gekommen. Die Demonstranten versuchten, zum streng kontrollierten Eingang des Schlosses Venaria zu gelangen, in dem die Minister tagten. Sie bewarfen die Polizisten mit Gegenständen und Knallkörpern.

Die Polizei griff daraufhin ein, um die Demonstranten zu entfernen. Drei Personen wurden nach Angaben italienischer Medien verletzt. Drei Frauen, die in der Nacht auf Samstag wegen Krawallen festgenommen worden waren, wurden wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Bei den Ausschreitungen wurden auch einige Polizisten verletzt. Seit Donnerstagabend sind zum Teil gewaltsame Demonstrationen gegen den G-7-Gipfel im Gange. An den Demonstrationen beteiligen sich auch Anarchistengruppen sowie Studenten und Arbeitslosenverbände. Sie drängen auf eine menschenfreundlichere Arbeitspolitik und wehren sich gegen die Globalisierung. (APA)