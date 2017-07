Krasser Außenseiter Hibernians erste CL-Hürde für Salzburg

Der Meister aus Österreich trifft auf den Meister aus Malta - © APA

Österreichs Serienmeister Salzburg startet am Dienstag den zehnten Anlauf auf die Fußball-Champions-League in der Red-Bull-Ära. Einmal mehr unter veränderten Personal-Vorzeichen bekommen es die “Bullen” zum Auftakt in Paola auswärts mit dem maltesischen Meister Hibernians FC zu tun, der trotz zweier österreichischer Legionäre als krasser Außenseiter ins Rennen geht.