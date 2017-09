Krankenpflegeverein Nofels veranstaltet Bangser Herbstfestle

Am 17. September 2017 ab 11 Uhr herrscht in der westlichsten Ortschaft Österreichs Feststimmung. Bei der Festwiese, welche sich in der Nähe der Kapelle Bangs befindet, lädt der hiesige Krankenpflegeverein bei festlicher Bewirtung sowie Kinderbetreuung zum diesjährigen Herbstfestle. Ein Höhepunkt für die Kinder wird sicher die Fahrt mit der Pferdekutsche sein. Nofels und Bangs sind bekannt für das rege Vereinsleben, das eine richtige gelebte Vereinskultur aufweist. Organisator Eugen Scherrer vom KPV Nofels: „Wir Vereine wechseln uns jährlich in der Durchführung des Herbstfestles ab und der Zusammenhalt unter den Vereinen ist sehr groß.“ Das Festle kann bequem zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Stadtbus Linie 8, der im Halbstundentakt fährt, erreicht werden. BK