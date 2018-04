Krankenpflegeverein mit 13.343 Hausbesuchen

Hohenems. Eine eindrucksvolle Bilanz über das vergangene Vereinsjahr legte Obmann Dr. Karl Bitschnau bei der Generalversammlung des Krankenpflegevereins (KPV) im vollbesetzten Pfarrsaal St. Karl vor.

Der Krankenpflegeverein ist da, wenn man ihn braucht und ermöglicht zu günstigen Kosten eine professionelle Pflege. Und so hatten auch im vorigen Jahr die elf Pflegefachkräfte des KPV alle Hände voll zu tun, um alten und kranken Mitbürgern eine medizinische Pflege und ganzheitliche Betreuung in den eigenen vier Wänden angedeihen zu lassen. Das engagierte Schwesternteam betreute im Vorjahr 273 Patientinnen und Patienten, 259 davon wurden durchschnittlich 54 mal besucht. Insgesamt absolvierten die Pflegekräfte die stattliche Anzahl von 13.343 Hausbesuchen.

Mit 6.155 Stunden nahm die ganzheitliche und rehabilitative Pflege (41 Stunden je Patientin) am meisten Zeit in Anspruch. Mehr als die Hälfte der betreuten Personen profitierte davon. Fast zwei Drittel aller betreuten Personen erhielten eine Teilpflege oder prophylaktische Unterstützung, wofür rund 2.700 Stunden aufgewendet wurden. Bei 99 Mitgliedern des Krankenpflegevereins kümmerte sich das Pflegeteam um die fachgerechte Versorgung von Wunden. Dafür wurden rund 782 Stunden aufgewendet. Bei mehr als der Hälfte der Patientinnen und Patienten wurden Angehörige beraten, angelernt und begleitet. Das Angebot der telefonischen Beratung wurde von 181 Patientinnen, Patienten und Angehörigen in Anspruch genommen.