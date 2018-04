Krankenkassen zahlen auch für homöopathische Placebos

Homöopathische Mittel werden nicht als Arznei angesehen, dennoch übernehmen Krankenversicherungsträger zum Teil die Kosten für diese unter Medizinern und Wissenschaftern umstrittenen alternativmedizinischen Substanzen. Aus einer parlamentarischen Anfrage der NEOS geht hervor, dass die Krankenkassen ihren Versicherten 2016 für Globuli und andere Homöopathika 183.503,42 Euro erstattet haben.

2015 waren es rund 153.000, im ersten Halbjahr 2017 etwas über 80.000 Euro. Von 2015 auf 2016 hat sich die Summe der Erstattungen um etwa 20 Prozent erhöht. Die Kostenübernahme wird dabei ganz unterschiedlich gehandhabt. Vor allem die Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) erstattet im Verhältnis zu ihrer Versichertenzahl besonders häufig homöopathische Mittelchen. 2016 waren es 57.798,86 Euro. Zum Vergleich: die Wiener Gebietskrankenkasse zahlte an ihre Versicherten 6.584,57 Euro, in Niederösterreich zahlte die Krankenkasse 2.037,45 Euro, im Burgenland 96 Euro, in der Steiermark 447,05 Euro, in Kärnten 2.321,99 Euro, in Salzburg 324,70 Euro, in Tirol 579,55 Euro und in Oberösterreich 65.413,73 Euro.