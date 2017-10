Die Kinder in einem Krankenhaus in Sao Paulo werden von einem fensterputzenden Superman überrascht. - © pixabay.com

Das lässt die Schmerzen einen Moment vergessen: In dem Kinderkrankenhaus Sabara in Sao Paulo putzt dieser Tage Superman die Fenster. Angeseilt erscheint er mit einem Kollegen, der sich als der Comic-Held Green Lantern verkleidet hat, an den Fenstern des Hochhauses, putzt die Scheiben und winkt den Kindern zu.