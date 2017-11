Krampusse und Perchten auf Protestmarsch durch Klagenfurt

Seit Wochen machen Meldungen über Ausschreitungen und Verletzte bei Krampus- und Perchtenumzügen die Runde. Für Freitagabend haben nun neun Brauchtumsgruppen einen Protestmarsch durch die Klagenfurter Innenstadt geplant: Sie fühlen sich durch die Berichterstattung falsch dargestellt. 150 Teilnehmer wurden erwartet.

“Uns geht es darum, ein Zeichen gegen die Medien zu setzen”, sagte Rene Rückenbaum (Obmann der Kärntner See-Bergteifl), der gemeinsam mit Michael Kitz (Brückler Bergteufel) zu dem Marsch aufgerufen hat. Die beiden stören sich vor allem an Zeitungsberichten, die die Krampusse als Leute darstellen, die “nur besoffen durch die Gegend laufen und Zuschauer attackieren”. “Alles Negative wird berichtet, die positiven Sachen werden in der Berichterstattung ausgeklammert. Und wenn unter 20 Gruppen ein Teilnehmer ist, der sich nicht benimmt, dann fällt das auf alle anderen zurück”, so Rückenbaum auf APA-Anfrage.