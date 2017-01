Kraft will in Bischofshofen noch einmal angreifen

Beim Showdown um die Tournee-Krone zwischen Daniel Andre Tande und Kamil Stoch will auch Lokalmatador Stefan Kraft noch einmal angreifen. Er hofft, nach Virus und Pech in Innsbruck, auf zwei gute Sprünge in Bischofshofen. Doch selbst, wenn ihm der Gesamtsieg verwehrt bliebe, wäre ein Heimsieg vor erwarteten 25.000 Zuschauern mehr als ein Trostpflaster. Der ÖSV-Adler verpricht jedenfalls “volle Attacke”.

Gesundheitlich gehe es ihm am Donnerstag wieder gut. Am Dienstag war ihm als Folge der Viruserkrankung beim Abendessen noch der Kreislauf abgesackt, er habe sich hinlegen müssen. Die sportliche Enttäuschung vom Bergisel habe er abgehakt, denn nun kommt seine Lieblingsschanze: Auf dem Paul-Außerleitner-Bakken nahe seines Heimatortes war Kraft 2013 beim Sieg von Gregor Schlierenzauer als Dritter erstmals auf das Weltcup-Podest gesprungen.

Stoch angeschlagen

Auch Kamil Stoch geht als angeschlagener Favorit in die letzten beiden Sprünge der Tournee. Als Folge eines Trainingssturzes in Innsbruck hatte er eine Prellung der linken Schulter davongetragen. “Ich will versuchen, meine Chance zu nützen”, sagte der 29-jährige Pole noch in Innsbruck.

Tande Favorit

So geht Norweger Tande mit nur 1,7 Punkten Vorsprung vor Stoch als Favorit ins Finale. Das ist umgerechnet nicht mal ein Meter. In der Qualifikation zeigte der 22-Jährige jedoch schon einmal Nerven. Mit 121 Metern wurde Tande nur 39. Das wäre definitiv zu wenig, um die Siegprämie von 20 000 Euro einzustreichen.

Die aktuelle Nummer 1 im Team des Trainers Alexander Stöckl zeigte sich vor der spannenden Tournee-Entscheidung jedenfalls als fairer Sportsmann. “Ich hoffe, dass in Bischofshofen wieder alle in bester Verfassung sind”, sagte Tande in Richtung von Kraft und Stoch. “Ich hatte in Innsbruck Glück, aber ich will der Beste bei gleichen Bedingungen sein.”

(dpa/red)