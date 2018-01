Kraft und Hayböck in Kulm-Quali Vierter bzw. Sechster

Mit Flügen auf 216 bzw. 215 m haben Stefan Kraft und Zimmerkollege Michael Hayböck am Freitag in der Qualifikation auf dem Kulm in Bad Mitterndorf die Ränge vier und sechs erreicht. Von den insgesamt sieben Österreichern sind fünf am Samstag (14.15 Uhr/live ORF eins) mit von der Partie. Quali-Sieger wurde Daniel Andre Tande (216,5 m) vor seinem norwegischen Landsmann Andreas Stjernen (215,5).

Clemens Aigner zeigte mit 208,5 m seine persönliche Bestweite und wurde als drittbester ÖSV-Mann 13. Qualifiziert sind auch Manuel Poppinger (20./203,5) und Gregor Schlierenzauer (35./186,5). Daniel Huber verpasste mit 174 Metern als 42. knapp den Sprung in das Feld der 40 Startberechtigten, bei Florian Altenburger (47./161,5) war es deutlicher.