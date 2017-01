Wellinger vereitelte ÖSV-Doppelsieg durch Kraft und Fettner

In Lauerstellung von der Mühlenkopfschanze - © APA (dpa)

Österreichs Skisprung-Adler haben am Sonntag im Einzelbewerb in Willingen ein kräftiges Lebenszeichen in Richtung Nordische WM in Lahti (ab 22.2.) gegeben. Lediglich der Deutsche Andreas Wellinger verhinderte in einem dramatischen Weltcup einen ÖSV-Doppelsieg. Stefan Kraft und Manuel Fettner landeten nur 0,3 bzw. 1,3 Zähler hinter dem Sieger auf den Plätzen zwei und drei.