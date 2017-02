Kraft in Sapporo erneut Dritter – Sieg für Stoch

Den Sieg holte der Pole Kamil Stoch - © APA (AFP)

Mit dem fünften Podestplatz in Serie hat sich Stefan Kraft am Sonntag in Sapporo auf den zweiten Rang der Skisprung-Weltcupwertung verbessert. Der 23-jährige Salzburger landete wie am Vortag an dritter Stelle, allerdings 13,1 Punkte hinter dem Polen Kamil Stoch. Der Doppel-Olympiasieger hat nach dem sechsten Saisonerfolg in der Gesamtwertung 140 Zähler Vorsprung auf Kraft.