Kraft in Oberstdorf-Quali Dritter hinter Tande und Stoch

Die ÖSV-Skispringer dürfen auf einen guten Start bei der 65. Vierschanzen-Tournee hoffen. Als Top-Ten-Springer des Weltcups am Freitag (16.45 Uhr) in Oberstdorf ohnehin fix dabei, bestätigten Stefan Kraft (3.), Manuel Fettner (4.), Michael Hayböck (9.) und Andreas Kofler (11.) in der Qualifikation ihre bisherigen Saisonleistungen. Tagesbester war Daniel Andre Tande (NOR) vor Kamil Stoch (POL).