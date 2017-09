KPÖ plus will Argument der “verlorenen Stimme” überwinden

Spitzenkandidat Mirko Messner - © APA (Punz)

In der Stadt Salzburg, einem der teuersten Pflaster in Österreich, hat die Wahlplattform KPÖ plus am Montag ihre Vorschläge zum Themenbereich Wohnen konkretisiert. Die nach Eigendefinition “einzige linke Alternative” im Land sieht Wohnen als ein Grundbedürfnis wie Wasser und nicht als Ware. Unter anderem fordert sie daher eine Obergrenze für Mietpreise.