KPÖ Plus trotzte beim Wahlkampfauftakt Sturmtief “Sebastian”

KPÖ Plus präsentierte sich im Karl-Marx-Hof - © APA

Die KPÖ Plus, das Wahlbündnis aus Kommunisten und Jungen Grünen, ist am Freitag offiziell in den Wahlkampf gezogen. Im berühmten Wiener Gemeindebau Karl-Marx-Hof präsentierten dabei die Spitzenkandidaten Mirko Messner und Flora Petrik ihre Vorschläge zu Politikergehältern, Wahlrecht und leistbarem Wohnen. Ihre selbst gebastelte Miniaturstadt trotzte den letzten Zügen des Sturmtiefs “Sebastian”.