Kostspieliger Vandalismus im „Fußball-Käfig“ am See

Die Folgen dieses Vandalenaktes sind fatal: Aus Sicherheitsgründen müsste nämlich der gesamte Boden neu verlegt werden. Und da im Gemeindebudget für diese aufwendige Reparatur kein Geld vorgesehen ist, muss der Platz bis auf Weiteres gesperrt. So werden alle, die hier am See in der Freizeit gerne Fußball spielen wollen, bestraft.

Vielleicht findet sich ein „Sponsor“ oder die Täter melden sich freiwillig zur Wiedergutmachung, damit der angerichtete Schaden nicht von allen Gemeindebürgern bezahlt werden muss.