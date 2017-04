Kosten für Nachhilfe in Wien leicht gestiegen

Schüler sein ist nicht leicht - und auch nicht billig - © APA (dpa)

Wien gehört zu den Bundesländern mit der teuersten Nachhilfe. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten nun laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK) in 33 Wiener Lerninstituten leicht angestiegen. Einzelnachhilfe kostet demnach in der Bundeshauptstadt im Schnitt 34 Euro (plus 0,8 Prozent im Vergleich zu 2016), Nachhilfe in einer Kleingruppe rund 18 Euro (plus 2,6 Prozent).