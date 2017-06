Kosovo-Wahl – Bündnis um PDK in klarer Führung

AAK- und PDK-Spitzen jubelten - © APA (AFP)

Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo steht das Wahlbündnis um die Demokratische Partei (PDK) nach der Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 34,66 Prozent in klarer Führung, meldeten am Montag Medien in Prishtina. Die aus der PDK, der Allianz für die Zukunft (AAK) und “Nisma” (Initiative) bestehende Koalition hatte den AAK-Chef Ramush Haradinaj für den Premierposten vorgeschlagen.