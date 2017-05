Kosovarischer Präsident kritisiert EU und Kommissar Hahn

“Das Zuspätkommen der Europäische Union kann nicht gerechtfertigt werden”, beklagte Thaci, der am Montag Bundespräsident Alexander van der Bellen zu einem Gespräch traf. Während die EU-Außenkommissarin Federica Mogherini zumindest “versucht, die gleiche Dynamik in der Westbalkan-Politik aufrechtzuerhalten”, sei Hahn “leider nicht präsent in Südosteuropa”.

Thaci stößt sich insbesondere an seiner Ansicht nach den Kosovo betreffenden Aussagen Hahns Ende April bei einem Besuch in Belgrad. Nachdem der albanische Premier Edi Rama und Thaci zuvor Einigungsbestrebungen der Albaner in Richtung eines sogenannten Großalbanien das Wort geredet hatten, sprach Hahn daraufhin von “hetzerischen Äußerungen” bestimmter führender Politiker in der Region. Mit Blick auf ein Großalbanien betonte Thaci gegenüber der APA: “Der Kosovo ist der Kosovo, Albanien ist Albanien. Wir wollen keine Grenzänderungen.”

Bei der Staatsgründung Albaniens 1912 war rund die Hälfte der von Albanern bevölkerten Territorien gemäß eines Kompromisses der damaligen europäischen Großmächte außerhalb des albanischen Staates geblieben. In der früheren serbischen Provinz Kosovo, die nach dem Kosovo-Krieg 1998/99 und Jahren unter UNO-Verwaltung 2008 ihre Unabhängigkeit erklärte, sind 90 Prozent der Einwohner ethnische Albaner. In Mazedonien stellen die Albaner gut ein Viertel der Bevölkerung.

“Kommissar Hahn kümmert sich um Serbien und kein anderes Land auf dem Westbalkan”, monierte Thaci. Der Österreicher Hahn sei “jüngst nur mit seinen bedauerlichen Aussagen sichtbar” gewesen.

Thaci forderte auch mehr und ein geändertes Engagement der EU in der Region mit Blick auf sich eröffnende Einflussmöglichkeiten Russlands. Die EU dürfe den Balkan nicht nur technokratisch betrachten, nach Kapiteln eines Kriterienkatalogs, die abgearbeitet werden. Wenn die EU “strategischer und aktiver” handelte, “würde das den Handlungsspielraum für Russland, die Region zu destabilisieren, schließen. Wenn die EU weiterhin zu spät kommt, wird Russland nicht einfach Zuschauer der Ereignisse auf dem Balkan sein. Im Gegenteil: Es wird jede Gelegenheit ausnutzen, seine Rolle zu vergrößern.”

Der Präsident bezog sich konkret auf einen “direkten Einfluss” Moskaus im von separatischer Rhetorik geprägten serbischen Landesteil Bosnien-Herzegowinas, während laut Thaci die politischen Führer in Serbien pro EU sprächen, ihr Herz aber nach wie vor für den Verbündeten Russland schlage. In Montenegro torpedierte Russland den jüngsten NATO-Beitritt.

Der Kosovo liegt, was die EU-Annäherung der Westbalkan-Staaten betrifft, an letzter Stelle. Als einziger hat er nicht einmal die Befreiung seiner Bürger von der Visapflicht bei Reisen in EU-Staaten erreicht. Das letzte wichtige Kriterium, das laut Thaci “im letzten Moment” von der EU aufgestellt worden sei, ein Grenzabkommen mit Montenegro, ist im Kosovo höchst umstritten. Die bisherige Opposition verhinderte seine Ratifizierung u.a. mit dem Einsatz von Tränengas im Parlament.

Am 11. Juni finden im Kosovo Neuwahlen statt, nachdem Thacis frühere Partei, die Demokraten (PDK), bei einem Misstrauensantrag der Opposition gegen die eigene Regierung und den Koalitionspartner LDK stimmte. Die PDK hat nun ein aussichtsreiches Wahlbündnis mit Gegnern des Grenzabkommens geschmiedet.

Zur Parteipolitik im Kosovo wollte sich der frühere PDK-Chef und Ministerpräsident Thaci als über den Parteien stehender Staatspräsident, der alle Funktionen bei den Demokraten zurückgelegt habe, nicht äußern. Der künftigen Regierung gab er aber mehre Punkte auf den Weg: Sie “wird die Gemeinschaft serbischer Gemeinden schaffen müssen, wird das Grenzabkommen mit Montenegro endgültig im kosovarischen Parlament ratifizieren müssen, um die Visa-Liberalisierung mit der EU abschließend zu erreichen”. Auch die im Normalisierungs-Dialog mit Serbien akkordierte kommunale Volksgruppengemeinschaft war am Widerstand der bisherigen Opposition gescheitert. Weiters erwartet sich Thaci von der neuen Regierung die von ihm gewünschte Umwandlung der Kosovo Security Force (KSF) in reguläre Streitkräfte, die Bekämpfung von Korruption und Organisierter Kriminalität und die Schaffung von mehr Jobs.

Thaci gab sich zuversichtlich, dass sich auch bisherige Gegner des Grenzabkommens und der Volksgruppengemeinschaft der Kosovo-Serben nach der Parlamentswahl “sehr bewusst sein werden, wo die Prioritäten für den kosovarischen Staat liegen”, und wurde dann doch parteipolitisch, indem er den aktuellen PDK-Chef Kadri Veseli für seine “sehr europäische Haltung” lobte.

Dass sich in dem Wahlbündnis der PDK mit der AAK (Allianz für die Zukunft) und Nisma (Initiative) drei Parteien unter Federführung früherer Mitglieder der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) gefunden haben, die nun eine starke Interessensgemeinschaft bilden könnten, sollte ein neues Sondergericht in Den Haag Anklage gegen einen von ihnen wegen Kriegsverbrechen erheben, quittierte Thaci, der auch einst für die UCK kämpfte, mit den Worten: “Das ganze Volk des Kosovo hat sich im Krieg befunden. Die Unterscheidung ‘Mann des Kriegs’ und ‘Mann des Friedens’ gibt es im Kosovo nicht.”

(Das Gespräch führte Martin Richter/APA)

(APA)