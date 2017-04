Kosmetikstudio „Evelyn Schön Sein“ Neueröffnung

Bezau. Nach kurzer Umbauphase freut sich Evelyn Kaufmann-Beer mit Tochter Lea über ihr neues Kosmetikstudio mitten im Dorfzentrum von Bezau. Mutter und Tochter haben sich in den neuen Räumlichkeiten eingerichtet und laden nun recht herzlich zur Eröffnung ein. Neben Kosmetik, Fusspflege und Nageldesign, hat sich „Evelyn-Schön Sein“ auf eine besonders natürliche Form des Permanent Make up´s spezialisiert. Mit Diamant Blading und Diamant Powderstyle ist es ihnen möglich, perfekte, aber sehr natürlich wirkende Augenbrauen und Lidstriche zu zaubern. Dank einer Kooperation mit der renommierten Parfumerie Le Duigou kann sie nun ihren Kunden exklusiv sehr moderne Düfte und Parfums anbieten. Ebenfalls wird der Schmuck der jungen Designerin Ivas Juwellry aus Wien im neuen Geschäft glänzen. „Evelyn-Schön Sein“ lädt alle Kunden und die an “Schön Sein” Interessierten, herzlich ein, am Eröffnungstag den 29.04.2017 vorbei zu kommen, ein wenig zu verweilen und sich im neuen Salon wohlzufühlen.