Korosec für "Referenzalter" statt gesetzlichem Pensionsalter

Die Präsidentin des Seniorenrates, Ingrid Korosec, hätte gerne statt des gesetzlichen Pensionsalters ein "Referenzalter". Dieses könne zunächst auch bei 65 Jahren liegen wie das derzeit gesetzliche. Damit sollte dann jeder selbst entscheiden können, wann er in Pension geht. Die Zu- und Abschläge sollten aber versicherungsmathematisch berechnet werden, meinte die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes.

Entscheidend ist für Korosec die Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsalter. Ein Jahr mehr brächte 1,3 Milliarden Euro; würden alle mit 65 statt mit 60 in Pension gehen, brächte das rund sieben Mrd. Euro. Der Staat finanziert die ASVG-Pensionen laut Schätzungen mit rund acht Mrd. Euro. Damit könnte sich die breite Masse der rund zwei Millionen ASVG-Pensionisten ihre Pensionen fast selbst bezahlen, wenn alle mit 65 in Pension gingen.