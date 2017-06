Korallenriffe weltweit auf Dauer beschädigt

Das weltgrößte Korallenriff: Great Barrier Reef - © APA (AFP)

Die meisten großen Korallenriffe rund um die Welt sind nach Einschätzung von führenden Wissenschaftern durch Umwelteinflüsse bereits auf Dauer beschädigt. “Die Riffe werden nie wieder in den Zustand gebracht werden können, in dem sie früher einmal waren. Das ist keine Option mehr”, heißt in einem Artikel des australischen Korallenforschers Terry Hughes und anderer Experten in “Nature”.