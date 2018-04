Kopftuchverbot und Einsparungen für Bierlein "problematisch"

Verfassungsgerichtshofs-Präsidentin Brigitte Bierlein hält das geplante Kopftuchverbot für "problematisch". Den von der Regierung ins Auge gefassten neuerlichen Strafverschärfungen steht sie ebenso skeptisch gegenüber wie dem Staatsziel Wirtschaftsstandort in der Verfassung. "Sehr kritisch" seien die Einsparungen in der Justiz zu sehen, sie "verstehe die Proteste der Standesvertretung".

Bierlein wurde vor zwei Monaten Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes – und äußert sich jetzt in mehreren Zeitungs-Interviews zu aktuellen Fragen der Verfassung und der Justiz.

So in den “Salzburger Nachrichten” zu den mit dem Budget 2018/19 vorgenommenen Kürzungen in der Justiz. Zwar wäre es “vielleicht zu viel gesagt”, dass damit die Rechtsprechung “gefährdet” sei. “Aber auf jeden Fall werden die Verfahren durch diese Einsparungen nicht kürzer”, hält Bierlein vor allem den Stellenabbau beim Kanzleipersonal für ein “großes Problem”. Schon heute würden etliche Großverfahren “viel zu lange” dauern.