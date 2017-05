Kopftuch-Debatte: Van der Bellen sieht Formulierungsfehler

Der Bundespräsident bleibt inhaltlich bei seinen Aussagen - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen versteht offenbar nicht so recht, wieso seine umstrittene Kopftuch-Aussage auf so viel Widerstand gestoßen ist. Zumindest in der Sache bleibt er in einem “Krone”-Interview bei seiner Meinung. Sein Fehler, “wenn man so will”, möge mehr in der Formulierung gelegen sein.