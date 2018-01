Kopf: "Wollen Zellhofer längerfristig an Altach binden"

SCR Altach Präsident Karlheinz Kopf hat einen möglichen Abgang von Sportdirektor Georg Zellhofer dementiert und hofft gleichzeitig auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit dem 57-Jährigen.

Seit fünf Jahren ist Georg Zellhofer der Sportdirektor von Cashpoint SCR Altach. Gerüchtenzufolge war Georg Zellhofer ein heißer Kandidat beim Ligakonkurrenten LASK Linz. Der 57-jährige hat bei den Rheindörflern einen unbefristeten Vertrag. Laut SCRA-Präsident Karlheinz Kopf will man Zellhofer längerfristig an den Klub binden. “Wir sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit Georg sehr interessiert. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis zwischen uns. Ich mache mir keine Sorgen, dass er Altach demnächst verlassen wird”, so Kopf. Georg Zellhofer: “Bin jetzt schon mit der Kaderzusammenstellung für die nächste Saison dran.”