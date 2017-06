Kopf: Kandidatur nur auf der Regionalwahlkreisliste

“Ich werde mich in den Parteigremien der Volkspartei wiederum um den Spitzenplatz im Regionalwahlkreis Süd bewerben und versuchen, das bei der letzten Nationalratswahl zugunsten der Landesliste verloren gegangene Mandat in den Süden zurückzuholen. Auf der Landesliste werde ich im Sinne der derzeit stattfindenden Erneuerung unserer Partei meinen Listenplatz für eine personelle Erneuerung freimachen. Im Idealfall wünsche ich mir hierfür eine jüngere Frau aus dem Süden des Landes” so Kopf.

(red)