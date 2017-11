Kooperation Schulsport Vorarlberg und Vorarlberger Sparkassen

Die bewährte Zusammenarbeit wurde vergangene Woche verlängert.

Hohenems. Am Rande des Sparkasse Schülerliga-Futsal-Turniers in Hohenems fand kürzlich zugleich eine erfolgreiche Kooperation ihre Fortsetzung. FI Mag. Conny Berchtold und Schulsportreferent Christoph Neyer durften in Anwesenheit von LR Dr. Bernadette Mennel, dem Vorstand der Sparkasse Dornbirn, Harald Giesinger und den Jugendkoordinatoren der Sparkassen Feldkirch und Dornbirn, Florian Hintringer und Philip Vukojevic, die Verlängerung der sehr erfolgreichen Kooperation mit den Vorarlberger Sparkassen bekanntgeben. „Der Schulsport Vorarlberg freut sich auf eine weiterhin sehr angenehme Zusammenarbeit. Eine Partnerschaft, die seit Jahren hervorragend funktioniert“, betonte Christoph Neyer.