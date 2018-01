Kooperation der Lebenshilfe Werkstätte mit der Götzner Fasnat

Das zweite Mal in Folge gestalteten Jugendliche und Erwachsene von der Lebenshilfe Werkstätte unter der Projektleitung von Margarete Wallner rund 20 Plakate für den Götzner Faschingsumzug am Faschingssamstag, 10. Februar.

Götzis Die bunten, lebensfrohen Faschingsplakate werden in den nächsten Tagen in der Marktgemeinde aufgestellt und kündigen den Termin und den Beginn des Umzuges an. Die Entwürfe der verschiedenen Motive wurden allesamt von Marlies Vigl gezeichnet und von Sandra Mayer, Doris Büsel, Elisabeth Klien und vielen anderen bunt ausgemalt. „Unsere Künstler identifizieren sich mit ihren Werken. Sie sind sehr stolz darauf und freuen sich, wenn sie ihr Bild irgendwo in Götzis entdecken, “ erzählt Elke Drexel, Leiterin der Lebenshilfe Werkstätte in Götzis. VER