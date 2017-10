Konzertveranstalter mit vollem Körpereinsatz

Dornbirn. Noch ist es ja ein bisschen hin bis zum Weihnachtsfest. Konzert-Organisator Günther Lutz ist allerdings schon mittendrin im „Weihnachtsfieber“ und in Vorfreude, denn für den umtriebigen Pensionisten dreht sich jetzt schon alles um sein anstehendes Benefizkonzert. Stichwort: „Drehen“ – die Räder seines Drahtesels laufen dieser Tage auf Hochtouren. Der Kartenverkauf hat bereits gestartet und die Nachfrage ist auch heuer enorm, „was mich natürlich glücklich und stolz macht“, so Lutz, dessen Konzerte längst Kultstatus genießen und sich einer großen Fangemeinde erfreuen. Einzigartig dürfte auch der außergewöhnliche Zustelldienst sein. Die meisten Tickets werden direkt und persönlich vom Organisator per Fahrrad vor die Haustüre geliefert. „Das ist halt echter Günther-Service“, lacht der Dornbirner.

Musik für die gute Sache

Seit Jahren engagiert sich Günther Lutz für den guten Zweck, denn seine Konzerte sollen den Zuschauern nicht nur schöne Musik bieten, sondern vor allem auch soziale Projekte unterstützen. „Ich bin im Moment noch am Recherchieren wohin der Erlös dieses Jahr geht, auf jeden Fall soll es wieder eine beachtliche Summe werden“, so das Ziel des engagierten Seniors.

Die Besucher dürfen sich auch 2017 auf einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzertnachmittag freuen. Die Geschwister Niederbacher aus dem Pustertal, Karin Fässler, Melanie & Marina sowie das Alphorntrio Rebstein und das Jodelchörli Berneck geben sich auf der Konzertbühne die Ehre und garantieren für weihnachtliche Vorfreude. Besinnliche Momente sind Günther Lutz im Moment allerdings nicht beschert, gilt es doch noch zig Karten an seine Konzert-Fans zu liefern.

Wer sich noch Karten für Günther´s Weihnachtskonzert sichern möchte kann dies unter:

Tel. 0664/3416489

E-Mail: guenther.lutz@gmx.at

Mehr Infos zum Programm: www.günthers-konzerte.at

Preis: 25 Euro