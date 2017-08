Konzertfilme, Gedenkabend und Musical für Elvis Presley

Elivs lebt - zumindest in den Herzen seiner Fans - © APA (AFP)

Elvis kennt jeder. Auch wenn immer weniger Fans die einstige Hysterie um den “King of Rock ‘n’ Roll” noch live erlebt haben und in Österreich 2015 nur vier Buben den Vornamen Elvis erhielten. Am 16. August jährt sich der Todestag von Elvis Presley zum 40. Mal. Doch Elvis lebt. Zumindest in den Herzen seiner Fans. Und auf der Bühne. In Österreich erinnern einige sehr unterschiedliche Events an ihn.