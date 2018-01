Konzert-Highlights im Engel

Das neue Frühjahrskonzertprogramm im Engel kann sich sehen lassen.

Dornbirn. Am kommenden Wochenende startet die nächste Konzertreihe im Dornbirner Engel in eine neue Runde. Die Konzertbesucher dürfen sich auch 2018 auf ein abwechslungsreiches, musikalisch-hochwertiges und natürlich rockiges Repertoire an Künstlern und Events freuen. Den Auftakt macht am 26. Jänner gleich Benni Bilgeri mit Band. Der Vorarlberger „Gitarrengott“ gastiert nicht zum ersten Mal im Engel und wird am Freitag mit neuer Formation Dornbirns Kult-Bar wieder zum Kochen bringen.

Im März sind gleich drei Konzerte angesagt: Am 9. März ist „Dünes“ zu Gast bei Heidi und ihren Engeln, am 16. März die Edi Fenzl Band aus Wien und am 23. März Marco Marci & The Mojo Workers. Im April heißt es dann Bühne frei für die guten alten Bekannten von Moose Crossing (6. April) und den Dashboard Angels (20. April) mit Classic Rock and Blues. Bevor es in die Sommerpause geht, heißt es im Mai noch einmal „Aller guten Dinge sind drei“. Am 4. Mai sorgen „The Vagrants“, am 18. Mai „Kin“ und am 25. Mai noch einmal „Sax & Crime“ für Stimmung. Engel-Wirtin Heidi Unterscheider ist auf jeden Fall startklar für 2018: „Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Gäste, die gute Live-Musik im kleinen aber feinen Rahmen schätzen.“