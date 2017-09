Konzert der Jungmusik Meiningen ein voller Erfolg

Meiningen (ceg). Seit mittlerweile 15 Jahren veranstaltet die Musik Meiningen für ihre Nachwuchsmusiker ein Sommerlager in der Alpe Senneweis in Furx. Dort sorgte Jugendreferent Elias Kühne und sein fleißiges Team für eine abwechslungsreiche Woche. Neben Gesamtproben und viel Einzelunterricht kam auch der Spaß nicht zu kurz. Ein Filmabend, eine Schnitzeljagd, ein Karaokeabend und zum Schluss sogar ein Casinoabend sind nur eine kleine Auswahl der Aktivitäten unter der Woche.

Waren zum Polka- und Marschabend auf der Hütte nur die Eltern eingeladen, war das Abschlusskonzert für alle geöffnet. So fanden sich viele Großeltern, Verwandte und Geschwister in der Volksschule Meiningen ein. Unter der Leitung der beiden Dirigenten Reinhard Kühne und Aron Bickel zeigten die Jungmusiker was sie unter der Woche gelernt hatten. „I want to hold your hand“ von den Beatles, die Titelmelodie von Star Wars, oder “Wipe out” von den Beach Boys wurden unter anderem zum Besten gegeben. Jugendreferent Elias Kühne lobte in seiner Rede die Kinder für ihren Fleiß und Disziplin unter der Woche und sparte auch nicht am Lob für sein Organisations – und Helferteam, die die Woche für die insgesamt 16 Kinder erste möglich gemacht haben. Finanziert wurde die Woche nahezu komplett von Seiten des Musikvereins, die Eltern beteiligten sich mit einem kleinen Unkostenbeitrag.

Nach dem Konzert freuten sich die stolzen Musikereltern ihre Kinder wieder in die Arme nehmen zu können und verbrachten den Abend noch bei einer gemütlichen Grillerei im Musikheim in der Volksschule.