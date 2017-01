Kontroverse um VW-Käferhaube mit Hakenkreuz

Die VW-Käferhaube ist umstritten - © APA (dpa)

Wegen einer abgehängten VW-Käferhaube mit Hakenkreuz in einer Kunstausstellung sieht sich die IG Metall in Wolfsburg mit einem Zensurvorwurf konfrontiert. “Das war ganz klar Zensur”, sagte der in München lebende Vorarlberger Künstler Wolfgang Flatz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.