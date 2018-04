Kontroverse Regierung-SPÖ zum Sozialbudget

Scharfe Auseinandersetzungen vor allem zwischen den Regierungsparteien und der SPÖ gab es Donnerstag im Nationalrat über das Sozialbudget. Die SPÖ hielt der Regierung vor, bei den Menschen und nicht im System zu sparen. Immer wieder im Mittelpunkt der Kritik: Sozial- und Arbeitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). ÖVP und FPÖ warfen der SPÖ vor, Politik nach dem Gießkannenprinzip zu betreiben.

Mit den Worten “Sie sparen nicht beim System, Sie sparen eindeutig bei den Menschen in diesem Land” eröffnete SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch den Schlagabtausch – und hielt Schwarz-Blau eine “ungleiche Verteilung” vor. Mit dem Familienbonus werde “die Gesellschaft schon bei den Kindern” gespalten. Im Auge habe die Regierung nur “die Schlagzeile Nulldefizit” – und deshalb seien etwa für Länder und Gemeinden nicht genügend Mittel für die Abschaffung des Pflegeregresses vorgesehen. Umgekehrt werde Unternehmen ein “Freibrief” für die Nicht-Anmeldung von Arbeitskräften ausgestellt.

Lautstark und angriffig wie früher kommentierte die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch die Sozialpolitik – allerdings nicht mehr jene der Regierung, sondern die frühere der Großen Koalition und jetzt in Wien. In Wien ufere die Mindestsicherung aus, kritisierte sie – mit Blick auf Asylwerber – das “sozialistische Gießkannenprinzip”. Die “kleinen Buben, die in einer Moschee Krieg spielen” sah sie als “Auswuchs” der Förderungspolitik “a la SPÖ” – um dann kurz den schwarz-blauen Paradigmenwechsel zu einer treffsicheren Sozialpolitik für Menschen, die es wirklich brauchen, zu loben.