Kontrollierte Sprengung bei künftiger US-Botschaft in London

Das Gebiet im Süden Londons sei abgeriegelt worden, Feuerwehrleute und Rettungskräfte stünden bereit. Das neue Botschaftsgebäude steht noch leer, es soll erst im Laufe dieses Jahres bezogen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Vorabend der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien. Die Sicherheitslage dort ist ohnehin angespannt, nachdem binnen knapp drei Monaten bei drei Anschlägen in London und Manchester insgesamt 34 Menschen getötet worden waren.

Zuletzt waren am Samstagabend drei Angreifer auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen ein. Sie töteten acht Menschen und verletzten dutzende weitere. Die Polizei erschoss die drei Attentäter. Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

(APA/ag.)