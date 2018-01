Kontinuierliche Investitionen in Vorarlbergs Bahninfrastruktur

Land hat für die Modernisierung der Schienenachse Lauterach-St. Margrethen neuerlich fast 725.000 Euro zur Auszahlung freigegeben

Im Rahmen von zwei Teilrechnungen hat die Landesregierung erneut fast 725.000 Euro für die Modernisierung der Schienenachse Lauterach – St. Margrethen zur Auszahlung freigegeben, geben Landeshauptmann Markus Wallner und Mobilitätslandesrat Johannes Rauch bekannt. Seit 2011 sind von Landesseite damit allein in diesen Streckenabschnitt mehr als zwölf Millionen Euro investiert worden.

An der Schienenachse zwischen Lauterach und der Grenzgemeinde St. Margrethen im Schweizer Kanton St. Gallen wird seit mehreren Jahren mit Hochdruck gearbeitet. Auf österreichischer wie auch auf Schweizer Seite sind eine Reihe von Brückenbauwerken neu errichtet worden. Zum markantesten neuen Wahrzeichen ist die Bogenbrücke über den Rhein geworden, die 2013 eröffnet wurde. Unter laufendem Bahnbetrieb ist zudem zwölf Meter südlich der alten Bahntrasse eine um zwei Meter höher gelegene neue Streckenführung realisiert worden. Durchgängige Gleisschotterbette auf den Brücken, Unterschottermatten sowie Lärmschutzwände sind gebaut und verlegt worden, um den Anrainern größtmöglichen Schutz zu bieten.

Landeshauptmann Wallner und Landesrat Rauch verweisen auf die große Bedeutung des Streckenabschnitts für den grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr. “Das Vorarlberger und St. Galler Rheintal sind attraktive Lebensräume und sehr dynamische Wachstumsregionen, die gerade auch im Bewusstsein der Menschen immer enger aneinander rücken. Dieser Entwicklung muss auch im Bereich der Mobilität Rechnung getragen werden, vor allem auch in der Verantwortung für künftige Generationen”, führt der Landeshauptmann aus.

Für Landesrat Rauch stellt der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr einen zentralen Baustein dar, um den hohen Verkehrsbelastungen an den Grenzübergängen offensiv entgegenzuwirken. Frühere Untersuchungen hätten deutlich gemacht, dass an allen Übergängen täglich mehr als 71.000 Autos die Grenze überqueren. Rauch: “Angesichts dieser Zahlen, die noch weiter zunehmen werden, ist der konsequente Ausbau des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs absolut unverzichtbar. Parallel dazu sind auch Investitionen in das bestehende Radwege-Netz notwendig, um den Grenzverkehr fahrradfreundlicher zu gestalten”.