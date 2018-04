Konsultationen zur Regierungsbildung beginnen in Rom

Genau einen Monat nach den Parlamentswahlen in Italien startet Präsident Sergio Mattarella am Mittwochvormittag Konsultationen zur Regierungsbildung. Bei den zweitägigen Gesprächen empfängt Mattarella im Quirinal die Delegationen aller im Parlament vertretenen Parteien. Es wird mit schwierigen und langwierigen Gesprächen gerechnet. Denn aus der Wahl ist kein klarer Sieger hervorgegangen.

Als Chef der stärksten Partei in der Mitte-rechts-Allianz um Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, die mit 36 Prozent der Stimmen als erfolgreichste Koalition die Parlamentswahlen gewonnen hat, beansprucht der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini den Premierposten. Er will dem Präsidenten ein Regierungsprogramm vorlegen, bei dem die Senkung des Steuerdrucks, die Abschaffung der Pensionsreform und ein kompletter Einwanderungsstopp Priorität haben.

Nach einem Treffen mit den Parlamentspräsidenten Maria Elisabetta Alberti Casellati und Roberto Fico wird Mattarella am Mittwoch den emeritierten Staatschef Giorgio Napolitano und die Delegationen der kleineren Parteien empfangen. Die Delegationen der größten Gruppierungen wird Mattarella am Donnerstag treffen. Danach wird der Präsident seine Schlüsse ziehen und mitteilen, welche Schritte er zur Regierungsbildung unternehmen will. Wem Mattarella den Auftrag zur Bildung einer Regierung geben wird, ist zurzeit unklar. Eine zweite Konsultationsrunde wird in Rom ab kommender Woche nicht ausgeschlossen.