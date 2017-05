Konservative siegen bei britischen Kommunalwahlen

4.851 Sitze standen zur Wahl - © APA (AFP)

Bei den Kommunalwahlen in weiten Teilen Großbritanniens sind die Konservativen von Premierministerin Theresa May als klare Sieger hervorgegangen. Die oppositionelle Labour-Partei verlor hingegen deutlich an Stimmen. Die größten Verlierer der Kommunalwahlen sind die Rechtspopulisten der UKIP, die künftig in vielen Gemeindeparlamenten nicht mehr vertreten sein werden.