Konjunktur-Frühlingsgefühle: In Vorarlberg boomt die Wirtschaft

Skepsis herrscht noch im Süden Österreichs. Das zeigen Umfragen des Kreditschutzverbands 1870.

Was Ökonomen schon seit einiger Zeit orteten, bestätigen für den KSV-Vorstand Ricardo-Jose Vybiral die Unternehmer vor Ort: Den Konjunkturaufschwung. Der Experte hofft, dass dieser Optimismus auch steigende Gründerzahlen bewirkt. Eine Umfrage zum Auftragsstand im eigenen Unternehmen belege überhaupt, dass der Frühling in Österreichs Unternehmen eingezogen sei, findet der KSV1870. Der Verband stützt sich für seine aktuelle Umfrage auf Rückmeldungen von mehr als 1.000 Unternehmen.

Vorarlberg denkt positiv

Ganz besonders zufrieden mit ihrer Auftragslage sind demnach Firmen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Schon im Vorjahr hatte sich bei diesen westlichen Bundesländern ein deutlich höherer Grad an Zufriedenheit gezeigt als im Bundesschnitt.

In Vorarlberg waren es jetzt 79 (Vorjahr: 68 Prozent), die ihre Auftragslage als gut bis sehr gut angaben, in Tirol und Salzburg sind es 75 und 74 Prozent. Österreichweit waren in der jüngsten Umfrage fast zwei Drittel (63 Prozent, Vorjahr; 49 Prozent) zufrieden, jeweils 60 Prozent der Firmenlenker meldeten in Wien und Niederösterreich entsprechend volle Auftragsbücher. Nur im Burgenland sind die Befragten mehrheitlich immer noch nicht so glücklich. In allen anderen Bundesländern gilt die Orderlage mehrheitlich als gut/sehr gut.

Wie der KSV am Montag schrieb, färbt die positive Einschätzung der aktuellen Orderlage auf den Ausblick für die nächsten Monate ab. Besonders in Vorarlberg zeigten sich doppelt so viele Unternehmen wie im Vorjahr optimistisch, nämlich 79 Prozent. In Wien ist man noch etwas verhaltener, jedoch sagten auch hier 60 Prozent, dass sie eine gute Entwicklung erwarten.

(APA)