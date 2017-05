Kongresstourismus erzielte 2016 neuerlich Rekordergebnis

Bei den Teilnehmern gab es österreichweit eine Steigerung um knapp 5 Prozent auf rund 1,5 Millionen – hier lag die Steiermark an dritter Stelle hinter Wien und Salzburg, wie aus dem aktuellen Meeting Industry Report Austria (MIRA) hervorgeht, den die nationale Tourismusmarketingorganisation Österreich Werbung gemeinsam mit dem ACB am Montag präsentierte. “Fast jedes Thema hat seinen Kongress, man glaubt es kaum”, sagte ACB-Präsident Christian Mutschlechner.

Kleine und mittlere Kongresse mit weniger als 500 Teilnehmern dominieren das Geschäft – sie stellten gut 95 Prozent aller Veranstaltungen und einen Teilnehmeranteil von 56 Prozent. Bei den Themen führen Wirtschaft, Politik und Humanmedizin.

“Durch die Tagungswirtschaft wurden 2016 auch knapp 2,4 Millionen Nächtigungen generiert – um 5,5 Prozent mehr als im Jahr davor”, freut sich ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba. Da die Zahl der Übernachtungen auch im gesamten österreichischen Tourismus im abgelaufenen Jahr auf über 140 Millionen um mehr als 4 Prozent kräftig zulegte, blieb der Anteil der Kongressnächtigungen bei 2,3 Prozent stabil. Bei der Zahl der Nächtigungen, welche die Tagungsbranche generierte, setzte sich Tirol hinter Wien und Salzburg an dritter Stelle durch.

“Kongresse waren im Vorjahr der bedeutendste Nächtigungsbringer der österreichischen Tagungsbranche, vor allem internationale”, betonte die ÖW-Chefin. Von den 4.681 Kongressen, die im abgelaufenen Jahr abgehalten wurden, entfielen 3.155 auf nationale Veranstaltungen – ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber 2015.

Doch Österreich setzt sich auch gut gegen internationale Konkurrenz durch: Bei den länderübergreifenden Kongressen gab es hierzulande ein Plus von immerhin 4,3 Prozent auf 1.526. Inklusive Tagungen und Seminare betrug der Zuwachs bei den internationalen Veranstaltungen 2016 sogar 12,7 Prozent. Gäste aus dem Ausland bleiben mit durchschnittlich vier Nächten länger als nationale (1 Nacht), wenn sie schon mal da sind. Das große Nachsehen auf dem internationalen Kongressparkett hat derzeit – wie auch generell im Tourismus – die Türkei: “Viele Veranstalter haben dort storniert und teilweise für ein Jahr abgesagt”, berichtete Mutschlechner. Istanbul komme bei Ausschreibungen derzeit nicht ins Finale, bekräftigte Stolba.

2017 scheint dem ACB-Präsidenten zufolge “wieder ein sehr gutes Jahr zu sein”. “Das geht quer durch die Bundesländer”, sagte Mutschlechner unter Verweis auf Veranstaltungen wie die European Conference on General Thoracic Surgery in Innsbruck mit 1.500 Teilnehmern, die 44. Jahreskonferenz der European Calcified Tissue Society in Salzburg mit 1.200 Besuchern, den Innovationskongress in Kärnten mit 800 sowie die Internationale Fasertagung in Vorarlberg mit 700 Teilnehmern.

Die Tagungsindustrie stellt in Österreich jedenfalls einen “wichtigen Balancefaktor für die Auslastung der Gesamtinfrastruktur” dar, so Mutschlechner. Denn die Kongresssaison konzentriert sich auf April bis Juni sowie September bis November, also die touristischen Nebensaisonen. Universitäten hingegen bewirtschaften ihre Hörsäle und sonstigen Räumlichkeiten in der vorlesungsfreien Zeit, also vor allem in den Sommermonaten Juli und August, aber auch im Februar.

