Konflikte zwischen Anrainer und Bewohner am Sonderberg in Götzis

Götzis - Anrainer der Götzner Siedlung der Alpenländischen Heimstätte sprechen von unhaltbaren Zuständen. Die Betreiber und die Gemeinde sehen dies differenzierter.

Laut mehreren Anrainern habe sich die Situation rund um die Siedlung Sonderberg in den vergangenen Jahren verschlechtert. Die Anlage aus den 1990ern sei in die Jahre gekommen, die Zusammensetzung der Mieter habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert und damit auch die Probleme durch Müll und Lärm zugenommen.