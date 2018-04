Mittelschule Schruns-Grüt organisierte große Feier für alle Glaubensrichtungen

Unter dem Motto „Feier für alle“ organisierten die drei Religionslehrerinnen der Mittelschule Schruns-Grüt eine konfessionsübergreifende Feier im Turnsaal der Schule. Neben Kurzfilmen standen vor allem musikalische Beiträge sowie vorgetragene Texte oder Bilder im Vordergrund. So kam bei den rund 250 Schülern in keiner Phase Langeweile auf, denn zahlreiche Kinder waren mit Beiträgen in die Feier eingebunden. So standen Lieder wie „Auf uns“, „Bridge over troubled water“, „Don´t worry, be happy“ oder „It´s my life“ auf dem Programm, bei denen alle mitsingen konnten. Als perfekte Organisatorin der aufwändigen Feier zeichnete sich die Pädagogin Waltraud Pfefferkorn aus, die mit ihren Kolleginnen ein buntes Programm zusammenstellte und vor allem durch ihr musikalisches Feingefühl für die Songs und die perfekte Show sorgte.