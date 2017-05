Kompromiss zu deutsch-österreichischer Strompreiszone

“Wir haben damit letztlich ein gutes Ergebnis erreicht”, erklärten die E-Control-Vorstände Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer am Montag. Damit bleibe der Stromhandel zwischen Deutschland und Österreich weitgehend in dem vom Markt benötigten Ausmaß offen.

Der Einigung der Regulatoren zufolge können ab Anfang Oktober kommenden Jahres 4.900 Megawatt (4,9 GW) Strom durch Langfristigkapazitäten vergeben werden – was etwa die Hälfte des österreichischen Verbrauchs zu Spitzenzeiten entspricht. Obwohl die Spitzen im Stromaustausch künftig gekappt werden, werde der Stromhandel zwischen den traditionell gut integrierten Märkten also auch künftig möglich sein, erklärte die E-Control in einer Aussendung.

(APA)